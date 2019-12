Tarifa do transporte coletivo urbano permanece em R$ 3,20 no Cartão Cidadão

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 62

O valor da tarifa do transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim se manterá em R$ 3,20 no Cartão Cidadão, durante o ano de 2020. Quem utiliza o Cartão Estudante também continua pagando o mesmo valor dos anos anteriores – R$1,60. O último aumento no valor da tarifa para os pagantes do Cartão Cidadão e Cartão Escolar foi o autorizado no início de 2018. De lá para cá, o valor tem sido mantido nos mesmos R$ 3,20.

A decisão do valor da tarifa foi tomada na reunião do Conselho Municipal de Transporte e Tarifa, realizada nesta sexta-feira (27) e passa a valer no próximo dia 02 de janeiro. Além do valor praticado para quem utiliza o Cartão Cidadão e Cartão Escolar, o conselho deliberou os demais valores do modelo tarifário vigente para 2020.

Após apresentação dos cálculos realizados pela Agersa (Agência Municipal de Regulação dos serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim), o conselho aprovou para pagantes em dinheiro e vale-transporte o valor de R$ 3,60. Os valores correspondem às tarifas urbana e urbana distrital.

Assim como o Cartão Cidadão e o Cartão Escolar, os distritos de Burarama e São Vivente continuam com a passagem subsidiada, e o valor para o pagante fica em R$ 3,60, valendo a meia tarifa pra os estudantes e professores.

A respeito dos cálculos realizados, o analista econômico da Agersa, Yuri Sabino, explica que o valor final da tarifa é resultante de um novo modelo de cálculo tarifário específico com a instituição de fórmulas paramétricas e melhor adequado à realidade da operação do serviço de transporte coletivo no município. “A Agersa propôs a criação de uma fórmula que atualiza a tarifa de acordo com índices inflacionários setorizados”, completa Yuri Sabino.

Sobre o reajuste anual, que é obrigatório, de acordo com o contrato do transporte coletivo, o analista econômico da Agersa diz que trata-se não apenas de uma formalidade jurídica e econômica, mas, também, de elemento sinalizador à sociedade que as tarifas praticadas devem respeitar os princípios da modicidade, eficiência e a qualidade do serviço público.

“Assim, a segurança, qualidade, integração a outros modais e, sobretudo, a modicidade tarifária precisam ser observadas do ponto de vista da regulação econômica e de sua racionalidade”, destaca.

Benefícios do Cartão Cidadão

Para utilizar o benefício da passagem no valor de R$3,20, o usuário precisa adquirir o Cartão Cidadão. O cartão é de confecção gratuita e o usuário pode recarregar o valor que desejar, inclusive, fazendo o pagamento por meio de cartão de crédito e débito.

Além da economia no valor da tarifa, o usuário tem maior agilidade no embarque, maior segurança – em caso de perda ou roubo, os créditos podem ser bloqueados e recuperados, além do benefício da integração de linhas no intervalo de 60 minutos.

Para confecção do Cartão Cidadão, basta o usuário ir à loja do Consórcio Cachoeiro Integrado (CCI) com documento de identificação. O Cartão Cidadão é feito na hora e sem custos. A loja funciona no 1º piso do Shopping Cachoeiro, localizado na rua 25 de Março – Centro – de segunda a sexta de 9h às 19h, e aos sábados de 9h às 13h.

