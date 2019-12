Sobrou comida da ceia? Aprenda a fazer um delicioso salpicão para o almoço de Natal

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 4

Advertisement

Advertisement

A Ceia de Natal é sempre marcada pela fartura de comidas e bebidas. Porém, sempre sobra alguma coisa que pode ser reaproveitada no dia seguinte, tornando mais prático o preparo do almoço.

A nutricionista Fernanda Pontes de Brito preparou algumas dicas. “Na ceia, o clássico das famílias brasileiras é preparar farofa, frango assado e arroz temperado com passas, nozes e até frutas. A farofa no dia seguinte, pode ser servida com alguma salada mais fresca, como um vinagrete de tomate, cebola e pimentão. Dessa forma, colocamos uma porção de vegetais que ajudam a diminuir a velocidade que esse tipo de carboidrato será absorvido no nosso organismo e também contribuímos para uma maior ingestão de nutrientes”, explica Fernanda.

O frango assado por exemplo, pode virar um salpicão super saudável! Veja a receita:

Advertisement

Ingredientes:

Continua depois da publicidade

– 500g de frango ou peru desfiado

– 2 cenouras raladas

– ½ xícara de milho verde

– ½ xícara de ervilhas congeladas

Advertisement

– ¼ de xícara de azeitona sem caroço picada

– ¼ de xícara de uva passa

– ½ beterraba cozida em cubos ou ralada

– 100g de peito de peru defumado e picado em tirinhas

– 1 copo de iogurte natural

– 3 colheres de sopa de azeite

– suco de ½ limão

– orégano, sal e pimenta do reino a gosto

Preparo

Basta desfiar o restante do frango que sobrou no dia seguinte, com auxílio de um garfo. Reserve. Em uma tigela misture o iogurte, o azeite, o sal, a pimenta do reino e o orégano, dessa forma você irá preparar uma maionese super saudável e muito menos calórica.

Acrescente a mistura ao frango desfiado, junto do restante dos ingredientes. Misture bem e consuma no mesmo dia.

A nutricionista ressalta, ainda, sobre a quantidade de comida a ser ingerida para quem, além de saúde, quer manter a forma e não exagerar no dia seguinte. “Se você conseguir agregar uma salada de folhas antes da refeição principal, sentirá mais saciedade e consequentemente diminuirá a porção servida. Isso vale para todos os acompanhamentos, como: batatas, arroz, massas e afins.

Advertisement