Simpatias de final de ano: cigano ensina ritual para atrair dinheiro

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 60

O novo ano está batendo à porta e, com ele, as expectativas de que tudo se renove e prospere em 2020. Saúde, dinheiro e amor estão entre os desejos mais pedidos. Pular onda, comer lentilha e a cor da roupa usada no réveillon estão entre as simpatias mais realizadas pelos brasileiros.

São muitas formas de mentalizar boas energias e fazer pedidos. Selecionamos um vídeo e outras dicas com diversas simpatias. Confira o ritual para atrair dinheiro ensinado pelo cigano Ítalo.

Confira outras simpatias

Felicidade

Vamos começar com uma simpatia internacional, que é uma tradição muito comum entre os dinamarqueses. A Dinamarca é considerada o país mais feliz do mundo, então é sinal de que essa simpatia de ano novo funciona mesmo! Bora lá!

Materiais

1 prato de louça

Jornal ou qualquer outro tipo de papel

Como fazer

No último dia do ano, combina de passar a virada na casa de um grande amigo e leve o seu prato de louça.

Assim que finalizar a contagem regressiva, quebre o prato! É isso mesmo você leu: você deve quebrar o prato!

O ideal é quebrá-lo na porta de entrada da casa. Mas tome cuidado para quebrar longe das pessoas para evitar que alguém se machuque.

Depois, é claro, limpe o local. Enrole os cacos em um jornal ou papel e os jogue no lixo comum.

Simpatia para ganhar dinheiro

Uma simpatia para ganhar dinheiro em 2020 infalível é a da nota e moeda. Pessoas que fizeram a simpatia relataram resultado em menos de 5 dias!

Materiais

1 prato pequeno da cor branca

1 uma vela amarela

1 nota de dinheiro (qualquer valor)

1 moeda (qualquer valor)

1 copo com água

1 xícara de açúcar mascavo

Como fazer

O primeiro passo para essa simpatia para 2020 é colocar a nota de dinheiro dentro do prato branco e colocar a moeda em cima.

Em seguida, despeje o açúcar por cima de forma que cubra toda a nota e a moeda.

Após, acenda a vela amarela e a coloque firme em qualquer canto do prato. Você pode usar a própria cera da vela para fazer isso.

Também coloque o copo de água em cima do prato.

Agora, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria. Peça para seu anjo da guarda abençoar a sua vida financeira.

Ao finalizar a oração, repita a seguinte frase: “Dinheiro abundante está sempre comigo e sempre sobrará. Com ele, prometo ajudar, a quem de mim necessitar.”

Quando a vela terminar de queimar, jogue o que sobrar no prato em água corrente ou em uma planta. Só tome cuidado para não jogar os ingredientes “porta a fora”.

O copo e o prato podem ser lavados e usados normalmente.

Você pode fazer essa simpatia na noite da virada ou no dia primeiro dia de 2020.

Simpatia para ficar rica em 2020

Materiais

6 moedas douradas do mesmo valor (pode ser qualquer valor)

1 saleiro

1 açucareiro

Como fazer

Coloque 3 moedas douradas no fundo de um saleiro, e as outras três, no fundo de um açucareiro. Se preferir, pode guardar as moedas em um saquinho plástico antes de afundá-las no saleiro e açucareiro.

Você pode ir usando o sal e o açúcar, mas é importante nunca deixar faltar esses ingredientes em cima das moedas.

O açúcar irá atrair coisas positivas e adoçar a sua vida. Já o sal representa o seu primeiro salário ou renda.

Essa simpatia para 2020 pode ser realizada tanto no último dia de 2019 quanto no primeiro dia do ano que vem.

Simpatia para arrumar emprego em 2020

Materiais

1 pedaço de papel branco

1 caneta ou lápis

1 chave

1 copo com água limpa

1 punhado de açúcar

1 vela de 7 dias (opcional)

Como fazer

No dia 1º de janeiro de 2020 ou nos primeiros dias do ano, escreva no pedaço de papel o nome das empresas para as quais você enviou currículo ou fez entrevista. Em seguida, enrole esse papel em uma chave.

Coloque um pouco de açúcar no copo de água limpa e, em seguida, coloque o papel com a chave também dentro do copo.

Durante 7 dias, mantenha esse copo em um lugar alto da sua casa, pode ser em cima da geladeira, do armário ou do guarda-roupa, por exemplo.

Em frente a esse copo, reze todos os dias para Santo Expedido. Se desejar, acenda também uma vela de 7 dias ao lado do copo com a chave.

No oitavo dia, jogue a água em água corrente e leve a chave com você para o banho. Enquanto toma seu banho, passe a chave por todo o seu corpo.

Por fim, leve essa chave a uma igreja e a deixe aos pés de um santo de sua devoção.

Após 21 dias, repita a simpatia.

Simpatia para casar em 2020

Materiais

1 rosa

1 cravo

1 fita cor-de-rosa

Como fazer

Amarre o cravo e a rosa juntinhos com a fita cor-de-rosa, fazendo um nó. Enquanto faz isso, respire fundo e com muita fé diga, em voz alta, o nome da pessoa amada com quem deseja se casar.

Coloque o cravo e a rosa amarrados com a fita embaixo do travesseiro que você irá dormir. No dia seguinte, você já perceberá que a pessoa amada estará mais amorosa e com vontade de casar logo!

Simpatia para engravidar em 2020

Materiais

2 sapatinhos de lã de bebê, sendo um azul e outro cor-de-rosa

Balas

Como fazer

No dia 1º de janeiro de 2020, coloque as balas dentro dos sapatinhos de lã. Em seguida, pendure os sapatinhos em uma árvore na rua. Prontinho! Logo, logo você sentirá seu bebê dentro de você!

Simpatia para o amor em 2020

Materiais

1 quartzo rosa

1 recipiente

Sal grosso

Água

Como fazer

Para conseguir um amor em 2020, na virada do dia 30 para 31 de dezembro, coloque água em um recipiente e misture com sal grosso.

Em seguida, coloque nesse recipiente também a pedra de quartzo rosa. Deixe que a pedra passe toda a noite nessa água com sal grosso.

Ao amanhecer, lave o quartzo em água corrente e deixe-a secando sob o sol.

Carregue essa pedra com você no dia 31. Você precisa tê-la junto a você na hora da virada de 2019 para 2020.

Durante o restante do ano, mantenha-a na cabeceira da sua cama para que um amor novinho em folha venha até você.

Simpatias para 2020 rápidas

-Para ter prosperidade: coma lentilha na noite de Ano Novo.

-Para viajar mais: durante as primeiras horas do novo ano, caminhe pela casa com uma mala de viagem.

-Para ter um ano próspero e feliz: passe o Réveillon na praia e pule sete onda na hora da virada.

-Para atrair dinheiro: chupe 7 caroços de romã e os guarde na sua carteira durante todo o ano de 2020.

-Para atrair boas energias: no dia 31, limpe bem a sua casa e deixe todas as luzes acesas na hora da virada.

Fonte: Astrocentro.com.br

