Shows regionais abrem alta temporada de verão 2020 em Itapemirim

Por Redação - Redação 16

Advertisement

Advertisement

Quatro shows regionais abriram a programação de alta temporada do Verão 2020 realizada pela Prefeitura de Itapemirim durante o último final de semana. Na noite de sábado (28), apresentaram-se no balneário de Itaoca o cantor Glauco e a Banda Agitaê. Já na praia de Itaipava a animação ficou por conta do cantor Wemerson Araújo e o cantor Barrozinho, que com sua música sertaneja raiz, colocou o público presente para dançar.

No domingo (29), as apresentações ficaram por conta da Banda Tomaê e Projeto Feijoada, na área de eventos de Itaoca. E quem já estão de férias curtindo o litoral itapemirinense, além de poder vislumbrar um belíssimo mar, nesta segunda-feira (30) também poderá prestigiar dois shows musicais, a partir das 21h, com as bandas Garotos Tradição e Tomaê, em Itaoca, e Banda Agitaê e o cantor Felipe Fantin, em Itaipava.

Para melhor atender turistas, a prefeitura de Itapemirim instalou banheiros químicos próximo às áreas dos eventos, bem como, disponibilizou bombonas para coleta de lixo orgânico em toda a extensão da orla.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement