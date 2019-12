Sexta (27) será de calorão e possibilidade de chuvas rápidas em todo ES

Por Redação - Redação 42

Sexta-feira (27) de tempo abafado no Espírito Santo. Previsão de chuvas rápidas em todas as regiões no decorrer do dia,segundo o Incaper.

Na Grande Vitória, sol e chuva rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, sol e chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, sol e chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

