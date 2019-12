Serviços essenciais mantidos na Santa Casa de Cachoeiro durante feriados de fim de ano

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 30

Advertisement

Advertisement

Único hospital referência em urgência e emergência no Sul do Espírito Santo e que atende cerca de 320 pacientes vítimas de acidentes por mês, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim vai manter os serviços essenciais para a população que precisar de atendimento durante os feriados do fim do ano.

O perfil de atendimento da Santa Casa é para casos de urgências, como por exemplo acidentes de trânsito, fraturas ocasionadas por quedas, traumatismo crânio encefálico (TCE), vítimas de violência por arma de fogo e arma branca, queimaduras ou outros traumas graves que coloquem em risco a vida do paciente.

Os casos de atendimento ambulatorial pelo SUS devem ser realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Atenção redobrada



Nesse período de festas de fim de ano, o número de motoristas nas estradas aumenta. E, consequentemente, há um aumento nos acidentes de trânsito.

Por isso, uma importante recomendação para quem vai viajar de carro ou moto é redobrar a atenção e respeitar as leis de trânsito, já que a maioria dos casos de acidentes que chegam ao hospital são ocasionados por imprudência de motoristas e motociclistas.

Fique atento:

– Caso você tenha ingerido qualquer quantidade de bebida alcoólica, nunca assuma a direção do veículo. Pegue uma carona com um amigo que não tenha bebido ou chame um táxi. Outra boa opção é nomear, entre os integrantes de sua turma ou família, o “amigo da vez”, e o escolhido não poderá beber para conduzir todos em segurança.

Advertisement

– Se for viajar, certifique-se que o seu veículo está em boas condições.

– Respeite sempre a velocidade da via e a sinalização.

– Não dirija se sentir cansaço ou sono.

– Motorista e passageiros devem usar o cinto de segurança e as crianças colocadas em cadeirinhas ou assentos de elevação.

– Motoristas estejam atentos aos pedestres. Com o aumento do fluxo de pessoas nas ruas, o risco de atropelamento aumenta.

– Pedestres, prestem atenção no trânsito e procurem atravessar a rua sempre utilizando as faixas de pedestre.

– Motociclistas não devem deixar de usar os equipamentos de segurança obrigatórios, como o capacete.

– Não fale ao celular ou envie mensagens enquanto estiver ao volante;

Advertisement