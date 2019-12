Safra dos Cafés do Brasil atinge 49,31 milhões de sacas em 2019

Por Redação - Redação 2

A safra dos Cafés do Brasil de 2019 foi calculada em 49,31 milhões de sacas beneficiadas de 60kg, volume físico que retrata uma queda em torno de 20% em comparação com a safra de 2018, que foi de 61,66 milhões de sacas. Com base nesses números, verifica-se que a produtividade média de 2019 foi de 27,20 sacas por hectare, performance que também representa uma queda de 17,8% em relação à safra passada. As safras dos cafés produzidos no território nacional compreendem o período de julho a junho de cada ano…Leia mais em Safra ES

