Réveillon: taxa de ocupação hotéis de Vitória será de 100% pelo quarto ano seguido

Por Redação - Redação 62

O setor hoteleiro de Vitória prevê uma taxa de ocupação de 100% no período do réveillon. Este é o quarto ano consecutivo que a capital alcança a marca, o que demonstra que a cidade já está inserida no roteiro dos locais mais buscados do país como destino turístico.

Segundo o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, no ano passado, Vitória ficou entre os 10 destinos mais procurados do país, à frente, inclusive, de Salvador (BA). Ele destaca que em alguns hotéis da cidade a procura foi tão grande que as reservas já estão esgotadas desde setembro.

“Esperamos repetir o sucesso nas festas deste fim de ano. Nos hotéis de Camburi, Praia do Canto e Reta da Penha, a ocupação já está em quase 100%. Além disso, vale destacar que recebemos muitos turistas que ficam em casas de familiares ou amigos ou que buscam outras modalidades de hospedagem”, afirma.

A expectativa é de que a virada de ano em Camburi reúna 200 mil pessoas, entre turistas e moradores.

Show pirotécnico

Em Vitória, o espetáculo de luzes e cores na virada de ano será em quatro pontos da cidade: nas praias de Camburi e Jardim Camburi, onde serão 17 minutos de show pirotécnico, Ilha das Caieiras e Santo Antônio, que terão 10 minutos de queima de fogos.

E neste ano, pela primeira vez, a capital contará com a queima de fogos de baixo estampido, como destaca o diretor-presidente da CDV, Leonardo Krohling.

“A medida é um grande ganho para a Prefeitura de Vitória e os munícipes. É um respeito aos animais, às crianças, aos idosos e às pessoas acamadas ou que são sensíveis aos fogos de artifício muito barulhentos. Mesmo sendo mais silenciosos que os fogos tradicionais, eles garantirão um grande espetáculo no céu de Vitória”, garante.

Movimentação econômica

Com estimativa de movimentar R$ 15 milhões na economia local neste final de ano, Krohling destaca que a capital tem reinventado a sua diversidade econômica após a perda do Fundap, agora voltada para várias atividades, entre elas, o turismo.

“Vitória está sendo refundada após a perda do Fundap, e o turismo de lazer é uma dessas matrizes que estão sendo desenvolvidas na cidade. É importante que a população receba bem o turista, contribuindo para o crescimento dessa indústria limpa, que não polui, ajuda na geração de emprego e renda, fomenta a economia e valoriza os capixabas e as belezas naturais da cidade”, disse.

Verão

Segundo dados do Ministério do Turismo, Vitória é uma das principais indutoras do turismo no Espírito Santo. Para este ano, a expectativa é de que 1,2 milhão de turistas passem pela capital durante o verão.

“O ano passado foi o melhor verão dos últimos 10 anos. As pessoas estão ficando mais tempo na cidade, aproveitando o pós-Réveillon para conhecer as praias, a gastronomia local, o Centro Cultural e as diversas opções que a cidade dispõe”, afirma Krohling.

