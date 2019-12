PRF contabiliza 59 acidentes e 5 mortes durante a Operação Natal nas rodovias federais do ES

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 48

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quinta-feira (26) os números da Operação Natal, realizada entre os dias 20 a 25 dentro da Operação Rodovia que acontece em todo o Brasil. O número de pessoas mortas vítimas de acidente subiu em relação ao ano passado. Foram cinco mortes em 2019 contra quatro em 2018.

O número de acidentes também aumentou neste ano com 59 registros contra 51 no ano passado. Em relação à quantidade de pessoas flagradas dirigindo sob efeito de álcool e realizando ultrapassagens indevidas, houve queda. (veja tabela no final da matéria)

A PRF ressalta que, para um trânsito seguro, é necessário que todos envolvidos colaborem, adotando postura de prudência e responsabilidade. Tendo consciência que ao exercer o direito de ir e vir, é necessário praticar o respeito às leis de trânsito, bem como garantir a segurança das outras pessoas.

Fiscalização

Cerca 2.991 veículos foram fiscalizados nas rodovias federais Capixabas durante os cinco dias de operação. Neste período, a PRF concluiu que as infrações que mais provocaram acidentes foram embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas.

Educação

Durante a Operação Rodovida Natal, a PRF também realizou ações educativas com o objetivo de sensibilizar motoristas e passageiros em viagem durante o feriadão, para os cuidados com a segurança do trânsito.

Um total de 1.072 pessoas foram sensibilizadas por meio de abordagens educativas ao longo das rodovias federais.

A ação de Natal foi a primeira etapa da Operação Rodovida 2019/2020, que se estenderá até o Carnaval 2020.

Comparativo Operação Natal 2018-2019

2019 2018 Neste ano, a Operação contou com 1 dia a mais. 20 a 25/12 21 a 25/12

ACIDENTES VARIAÇÃO Total Acidentes 59 51 15,69% Pessoas Mortas 5 4 25,00% Pessoas Feridas 84 84 0% INFRAÇÕES Total de infrações 2.168 2.533 -14,41% Condutores sob efeito de álcool 39 59 -33,90% Ultrapassagens proibidas 305 493 -38,12%

