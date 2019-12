Prefeitura de Cachoeiro mantém serviços essenciais nos feriados de Natal e Ano Novo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 28

Os serviços essenciais à população de Cachoeiro estão mantidos nos feriados de fim de ano. Mesmo nos dias de Natal e de Ano Novo, o atendimento emergencial na área de saúde e segurança pública estão garantidos, já que a prefeitura elaborou escalas e está com tudo preparado para que a população possa aproveitar as festas sem maiores preocupações.

Saúde

Para emergências na saúde, a Unidade de Pronto Atendimento, no bairro Marbrasa, vai funcionar normalmente, atendendo casos de urgência e emergência a qualquer hora. As ambulâncias da unidade podem ser acionadas, também dia e noite, pelo telefone (28) 3155-5014.

Outra opção é o pronto atendimento Paulo Pereira Gomes, no Baiminas, que também é 24h. Além de atendimento médico, haverá plantão odontológico nos dias 24 e 25 de dezembro, das 7h às 19h.

Já para os moradores do distrito de Itaoca e regiões próximas, a referência é o Pronto Atendimento do distrito, que funcionará das 7h às 19h. Depois desse horário, a população local pode contar com o apoio da ambulância da unidade, que também pode ser acionada por telefone (3539-1285).

Crianças menores de 12 anos que precisem de atenção urgente em saúde devem ser encaminhadas ao Pronto Atendimento Infantil (PAI), no Aquidaban, que funciona 24h.

Guarda Municipal, agentes de trânsito e Defesa Civil

Os agentes de trânsito e os guardas municipais poderão ser acionados, em caso de necessidade, via 190 (Ciodes). A Defesa Civil deixará servidores de sobreaviso 24 horas, que atenderão pelo telefone 98814-3497.

Serviços urbanos

No dia de Natal e no Ano Novo, haverá uma pessoa de plantão no cemitério municipal, para casos de necessidade. A coleta funciona, normalmente na véspera dos feriados, será paralisada nos dias 25 e 1º, e, a partir do dia seguinte, volta a acontecer.

Feiras livres

As feiras livres da Agricultura Familiar do bairro Independência e de Itaóca estão canceladas pelas próximas duas semanas, em virtude do Natal e no Ano Novo, que caem, justamente, quarta-feira, quando elas são realizadas.

A feira livre da Ilha da Luz também terá alterações, neste fim de ano. Não será realizada na sexta (03) e, a partir da semana seguinte, passa a ser realizada sempre às quartas-feiras, no mesmo horário. Os servidores poderão usar o tíquete referente ao dia, na quarta (08).

Centros culturais

Os centros culturais de Cachoeiro funcionam dia 24, das 9h às 15h, e ficam fechados dia 25. Na semana seguinte, eles funcionam dia 31, das 9h às 15h. No dia 1º, apenas a Casa de Cultura Roberto Carlos abre, das 9h às 15h.

