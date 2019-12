Prefeito assina contrato para pacote de obras de mais de R$110 milhões em Vila Velha

Por Redação - Redação 62

Mais um passo para o desenvolvimento de Vila Velha foi dado. Para ampliar o pacote de obras em andamento em todas as regiões da cidade, o prefeito Max Filho assinou contrato de crédito externo no valor de US 27,6 milhões (mais de R$ 110 milhões) junto ao Fonplata, Banco de Desenvolvimento. “É para trazer melhor qualidade de vida para a nossa gente, o nosso povo”, comemorou.

Para isso, o prefeito voou ao Uruguai — junto com o procurador-geral do município, José de Ribamar Lima Bezerra — para um encontro com o presidente do Fonplata, Juan Enrique Notaro.

Os recursos serão investidos em um amplo projeto para a cidade, que engloba a requalificação urbana de 30 bairros, com a execução de obras de drenagem, pavimentação, iluminação, arborização, instalação de equipamentos e mobiliários urbanos, além da estruturação dos parques municipais da Manteigueira, Lagoa Grande, Penedo, Marista e Moreno. Toda a população de Vila Velha será beneficiada.

“Amigos, terminamos de firmar o contrato de financiamento com o Fonplata. Vai ser muito importante para a nossa cidade, nossa gente e nosso povo”, considerou o prefeito, em um vídeo divulgado em suas redes sociais.

No mesmo vídeo, o presidente do Fonplata ratificou: “Foi um prazer estar acompanhado do prefeito Max Filho e que este contrato, que estamos assinando hoje, seja de muita importância para Vila Velha e, como disse o prefeito, com muito melhor qualidade de vida para todas as pessoas”.

Para conseguir o recurso, Vila Velha passou uma série de etapas, desde participação em evento internacional e apresentação do plano de obras até aprovação junto à Secretaria do Tesouro Nacional, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e votação no Senado Federal.

O Fonplata é um banco de desenvolvimento multilateral e integrado pelos cinco países que fazem parte da bacia do Rio da Prata – Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Bolívia, onde fica localizada a sede da instituição na cidade de Santa Cruz de la Sierra. (Reportagem produzida com suporte da Oficina de Comunicación de Fonplata).

