Ponte de Ferro será o cenário para queima de fogos de artifício em Cachoeiro

Por Redação - Redação 30

Para marcar a virada do ano em Cachoeiro, a Prefeitura realizará uma queima de fogos de artifício, que serão lançados de um cartão-postal da cidade: a centenária Ponte de Ferro, no Centro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), o show pirotécnico terá duração de sete minutos, com direito à cascata dourada pendendo da ponte.

A proposta é que as famílias que estiverem no município acompanhem o espetáculo da Praça de Fátima, que tem vista privilegiada para a ponte e ainda estará com a decoração natalina que tem encantado e atraído muitos visitantes. A partir das 22h30, um DJ garantirá a música ambiente para o público entrar no clima, até a contagem regressiva para 2020.

“Há anos a cidade não tem uma atividade ou evento oficial para celebrar a virada de ano, que é um momento especial para as pessoas, com um simbolismo muito forte. Estamos propondo essa iniciativa com o objetivo de prestigiar quem fica na cidade, contribuindo para tornar a passagem do ano ainda mais marcante e alegre”, explica a secretária de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

“Dependendo da receptividade e da adesão do público à proposta, poderemos planejar um evento maior para o próximo ano, com programação e formato de festa de réveillon”, acrescenta.

Ainda de acordo com a secretária, a queima será menos ruidosa que as convencionais, por ter um momento com fogos de baixo estampido.

“Depois de uma decoração natalina preparada com todo carinho para nossa população, num local mais amplo e muito especial para o cachoeirense, que é a Praça de Fátima, estamos lançando mais essa novidade para quem deseja curtir a virada do ano em Cachoeiro. A queima de fogos na Beira Rio marca um ano de muitas boas entregas e anuncia um 2020 ainda melhor. Espero que todos aproveitem esse momento com paz e muita alegria”, disse o prefeito Victor Coelho.

Transporte

Para que o público, que usa transporte coletivo possa acompanhar o espetáculo com mais tranquilidade, haverá atendimento extra dos ônibus após a atração. As linhas e horários serão divulgados nos próximos dias.

Trânsito

Em função da queima de fogos, a Ponte de Ferro será interditada para veículos e pedestres entre as 22h do dia 31 e a 0h30 do dia 1º de janeiro.

