Papa Francisco deixa mensagem aos fieis em redes sociais: "A vida renasce. E é verdadeiramente Natal"

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 11

Advertisement

Advertisement

O Papa Francisco deixou duas mensagens, na manhã desta terça-feira (24), em suas redes sociais. O pontifex falou aos fieis sobre a simbologia do presépio, afirmando que ele leva o “Evangelho às casas, escolas, locais de trabalho e de encontro, aos hospitais e casas de repouso, às prisões e praças”.

Francisco escreveu ainda que faz votos de que quando as famílias montarem seus presépios, seja uma oportunidade para convidar Jesus para suas vidas. “Ele a habita, a vida renasce. E é verdadeiramente Natal”.

O Papa Francisco preside, nesta terça, a celebração da Missa da Noite de Natal, a partir das 21h30 locais (17h30 em Brasília).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Depois da procissão de entrada, o Papa Francisco beijará a imagem do Menino Jesus colocada diante do altar: será o primeiro gesto na missa e a mais importante das celebrações desses dias de festas. No final da cerimônia, o Pontífice levará a imagem em procissão até o presépio da Basílica Vaticana, acompanhado de 12 crianças de todo o mundo, da Itália ao Iraque, com suas homenagens em flores.

As orações dos fiéis serão pronunciadas em cinco línguas: árabe, francês, chinês, português e suaíle.

Já no dia de Natal, do balcão central da Basílica, o Papa Francisco dirigirá sua tradicional mensagem natalina aos fiéis presentes na Praça São Pedro e concederá a bênção apostólica “Urbi et Orbi”.

Advertisement

Advertisement