Moradores de Guaçuí reclamam da falta de sinal da operadora Vivo no município

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 314

A falta de sinal da operadora de telefonia Vivo na cidade de Guaçuí, no Caparaó Capixaba, tem gerado muita reclamação entre os moradores. Muitos relataram que desde a tarde da última terça-feira (24), véspera de Natal, estão tendo dificuldades para realizar ligações.

O problema, que persiste até esta quinta-feira (26), levou vários trabalhadores que utilizam o celular como ferramenta de trabalho a usarem as redes sociais para reclamarem da operadora.

Em um grupo no Facebook, o taxista José Gloria Simpla, desabafou: “a gente que precisa do celular para trabalhar e desse jeito fica complicado, trabalho com TÁXI e a gente fica amargando prejuízos ficamos parados por causa do sinal da vivo fora do ar já está de mais né? algum advogado para a gente entrar com uma ação?”

Outra moradora, também publicou sua insatisfação em um grupo de reclamação no Facebook. “Gente alguém sabe dizer o que está acontecendo com a Vivo que está todo dia sem sinal?”.

Em nota, a assessoria de imprensa da operadora Vivo informou que:

“A Vivo informa que alguns clientes de Guaçuí, no Espirito Santo, podem encontrar dificuldades ao utilizar os serviços de telefonia móvel e internet, devido a falha em equipamento de transmissão que atende a região. A equipe técnica já atua no local para solucionar o problema no menor prazo possível”.

