Menina ferida em acidente em Mimoso do Sul continua internada na UTI

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 37

Advertisement

Advertisement

A menina de nove anos, que ficou gravemente ferida em um acidente na noite de domingo (22), na Rodovia ES 177, em Mimoso do Sul, continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim. As informações são da assessoria de imprensa da instituição.

Maria Isabelly de Souza Dias ainda está em coma e chegou a fazer uma cirurgia no crânio no dia do acidente, após ser socorrida. Os detalhes do estado de saúde da criança não foram revelados pelo hospital, que só pode passar as informações mais minuciosas para familiares.

O acidente

Advertisement

Continua depois da publicidade

A batida envolveu um Volkswagen Gol e um Fiat Palio. Além de Maria Isabelly, que ficou em estado grave, outras nove pessoas tiveram ferimentos leves.

Segundo populares contaram à polícia, o Gol teria feito uma ultrapassagem indevida, colidindo com a lateral de um ônibus e batido de frente com o Palio que seguia na mão contrária.

A Polícia Militar confirmou que o condutor estava visivelmente embriagado. Ele contou que havia bebido em um churrasco com amigos e foi detido ainda no local e levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para realizar exames. No carro, a polícia encontrou diversas garrafas de cerveja.

Advertisement

Advertisement