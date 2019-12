Mais de 9 toneladas de carne imprópria para consumo são destruídas em Guaçuí

Por Redação - Redação 105

Advertisement

Advertisement

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), em uma operação conjunta com a Polícia Militar, interditou, nessa quarta-feira (18), um entreposto comercial, na zona rural de Guaçuí. Aproximadamente 9.250 quilos de carne bovina, em condições irregulares, foram apreendidos.

De acordo com o médico-veterinário do Idaf Gustavo Wassita, no local havia produtos que não tinham qualquer indicação de serem provenientes de um estabelecimento regularizado, registrado junto ao Serviço de Inspeção Oficial, que é obrigatório. Além disso, também foram identificadas carcaças com carimbo do Serviço de Inspeção Estadual de Minas Gerais, que não poderiam ser, portanto, comercializadas no Espírito Santo.

“Como estava tudo misturado, não era possível identificar a origem de todos os produtos e se eram armazenados e processados em condições ideais. Além disso, o local apresentava condições precárias de higiene. O objetivo do nosso trabalho é impedir que produtos como esses cheguem à mesa da população, pois há risco de contaminação”, alertou Wassita.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O responsável foi multado e todo o material apreendido foi encaminhado para destruição.

Inspeção sanitária

Todo produto de origem animal, como carne bovina, de aves, de peixes, queijos e outros derivados devem, obrigatoriamente, ter registro do serviço de inspeção oficial. Ao adquirir qualquer alimento de origem animal, o consumidor deve ficar atento quanto à presença do carimbo – rótulo – do serviço de inspeção nas embalagens. Os alimentos produzidos de forma clandestina não estão de acordo com as exigências sanitárias preconizadas pela legislação, colocando em risco a saúde do consumidor.

Advertisement

Advertisement