Katrina vai agitar Réveillon em Presidente Kennedy; veja a programação

Por Redação - Redação 13

Advertisement

Advertisement

O Réveillon será de muita agitação em Presidente Kennedy. A programação abre oficialmente o Verão 2020, que terá diversas atrações que valorizam a cultura, culinária e as belezas naturais do município.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Zenildo da Rosa Porto, além dos shows todos os finais de semana, haverá, ainda, uma grande programação esportiva. “Teremos torneios de beach soccer, futevôlei, vôlei de praia e a nossa tradicional corrida rústica, entre outras modalidades. É importante que os interessados estejam atentos aos prazos de inscrição. Será um verão da família, de muita paz e diversão”, comentou o secretário.

Para a virada de ano, haverá programação nas praias das Neves e Marobá. Na terça-feira (31), na Praia das Neves, às 22h, o show será com a Banda Pik Total. Em Marobá, às 23h, tem show com Katrina. Logo após quem sobe ao palco é o cantor Wemerson Araújo. No primeiro dia de 2020, tem show com a Banda Garotos Tradição, às 15h.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Fogos

Haverá queima de fogos nas praias das Neves (7 minutos) e Marobá (10 minutos), e também na sede (6 minutos).

Para acompanhar tudo o que vai rolar no Verão 2020, basta ficar atento às redes sociais da Prefeitura ou acessar o site: www.presidentekennedy.es.gov. br.

Programação de Réveillon

Praia de Marobá

31 de Dezembro

Advertisement

– 23h – Katrina / 1h – Wemerson Araújo

01 de janeiro – 15h – Garotos Tradição

Praia das Neves

31 de Dezembro

– 22h – Banda Pik Total

Advertisement