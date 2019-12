Por Redação - Redação 6

Advertisement

Advertisement

Trabalhar a sustentabilidade das propriedades com os jovens, contribuindo para sucessão rural na cafeicultura. Este foi o tema de um curso do Programa Produtor Informado realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Virgínia Nova, em Rio Novo do Sul. O curso foi ministrado para alunos do Ensino Médio que são filhos de cafeicultores…Leia mais em Safra ES

Advertisement