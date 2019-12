Jovens que invadiram e depredaram presépio em Bom Jesus serão indiciados pela polícia 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 150

Seis jovens que invadiram um presépio montando no Centro de Bom Jesus do Itabapoana, no RJ, município que faz divisa com ES, serão indiciados por crime que se enquadra no Artigo 208 do Código penal Brasileiro: “Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso: pena/detenção, de um mês a um ano, ou multa”.

Isso porque o grupo gravou, no último sábado (21), um vídeo em que zombam e brincam com as imagens do presépio.

Um deles, chega a ‘beijar na boca’ uma estátua que representa um dos Reis Magos. Uma menina, sobe em cima de um dos animais da decoração. Em um dos momentos, um dos jovens que estava gravando as imagens pergunta ao grupo em tom irônico: “Será que vamos ser presos por invadir o presépio? Ah, meu Deus! Que Blasfêmia!”.

A Polícia Civil identificou os integrantes do grupo e cinco já foram ouvidos nesta segunda-feira (23), para concluir o inquérito, a polícia aguarda o depoimento do sexto integrante, que não mora na cidade.

