Itapemirim divulga rota alternativa para desobstruir trânsito em Itaoca; confira

Por Redação - Redação 91

Com a chegada da alta temporada de verão o fluxo de turistas triplica em Itapemirim, aumentando, consideravelmente, o número de veículos na cidade, em especial, nos balneários do município. Para desafogar o trânsito na Rodovia do Sol, a prefeitura criou uma rota alternativa entre as praias de Itaoca e Itaipava, com mão dupla passando pela Rua da Linha.

Para mobilizar e conscientizar moradores e visitantes, algumas alterações viárias são necessárias. Uma delas é o condutor estacionar apenas em um dos lados da via. Outra saída paliativa e que ajuda garantir maior fluidez ao trânsito em pontos críticos, é evitar o uso excessivo de veículos, optando por fazer pequenos percursos em transportes alternativos, como bicicleta, por exemplo.

A Secretaria Municipal de Administração Regional Itaipava/Itaoca solicita aos motoristas que estacionem seus veículos em apenas um dos lados das ruas, para facilitar a coleta de lixo, uma vez que o estacionamento nos dois lados dificulta a passagem dos caminhões coletores.

A Comissão de Verão 2020 informa que a Rota Alternativa Itaoca/Itaipava tem início na Rua Timóteo (mão única), em Itaipava para quem trafega no sentido Piúma X Marataízes, passando pela Rua da Linha (mão dupla), terminando na Rua Heitor Cardoso (mão dupla), próximo à Base do Resgate, em Itaoca. O trajeto inverso inicia-se na Rua Heitor Cardoso e finaliza na Rua Belo Horizonte (nesta o tráfego – sentido Rua da Linha X Rodovia do Sol, é em mão única).

A transitabilidade na praia, passando pela Avenida Atlântica (Avenida Beira Mar) é de mão única, no sentido Marataízes X Piúma, em toda a extensão da orla entre Itaoca e Itaipava. A medida visa desobstruir o trânsito, melhorando assim a qualidade de vida de turistas, comerciantes e moradores.

