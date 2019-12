Governo anuncia investimento de quase R$ 7 milhões na rodovia que liga Jerônimo Monteiro a Muqui

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 83

O Governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou neste domingo, 22, a publicação do edital para contratação da empresa que vai realizar a obra de contenção na rodovia ES 177, na na Serra da Aliança, trecho que liga Jerônimo Monteiro a Muqui, interditado há um ano e meio.

Serão investidos R$ 6,9 milhões entre a obra de contenção e a retirada das pedras que rolaram no dia 8 de dezembro, fechando completamente a rodovia.

O anúncio foi feito ao lado do diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER/ES), Luiz Cesar Maretto. A publicação no Diário Oficial do Estado será feita nesta segunda (23).

No início desde mês, um caminhão ficou atolado na rodovia, em um trecho de chão batido, após ignorar as placas de proibição de tráfego na via.

Mesmo com o alerta, motoristas insistiam em passar pelo local, já que o desvio aumenta em 60 quilômetros, passando pelo município de Cachoeiro de Itapemirim, porém, depois do rolamento das pedras, a via ficou completamente bloqueada.

