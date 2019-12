Fábrica de eletrodomésticos no Norte do Estado vai gerar dois mil empregos

Por Redação - Redação 15

Advertisement

Advertisement

Linhares vai ter uma fábrica da empresa de eletrodomésticos. O anúncio foi feito na última semana. A empresa paranaense Britânia Eletrodomésticos e Philco Eletrônicos vai investir R$ 394 milhões na unidade fabril de eletrodomésticos. Com a operação, a previsão é que sejam gerados cerca de 2 mil novos postos de trabalho. Deste total, 1.749 são para oportunidades de ensino médio e 192 para nível superior.

“São vários fatores que contribuem para instalação dessas empresas em Linhares. Nos últimos anos, temos potencializado a infraestrutura do município com diversas obras, além de termos uma localização estratégica, ambiente de negócios favoráveis e vocação logística que atraem os potenciais investidores. Com isso, queremos disponibilizar aos cidadãos de Linhares e região oportunidades reais de trabalho”, destacou o prefeito de Linhares, Guerino Zanon.

As operações da unidade devem ser iniciadas no primeiro semestre de 2021. A planta fabril será instalada na região dos distritos de Bebedouro e Rio Quartel, às margens da Rodovia BR-101, e contará com 65 mil metros quadrados de área construída.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A indústria da linha branca vai produzir geladeiras, fogões, micro-ondas, ventiladores, circuladores de ar, bebedouros, espremedores de frutas, tanquinhos de lavar roupas, purificadores de água e outros produtos. A previsão é que 16 milhões de itens sejam produzidos anualmente.

Advertisement