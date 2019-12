Em novo alerta, Inpe prevê chuvas intensas para cidades da Região Sul e Caparaó

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 143

O Instituto Nacional de Previsões Espaciais (Inpe), emitiu novo alerta para chuvas intensas em quatro cidades da Região Sul e Caparaó, no Espírito Santo.

O aviso é válido até a 23h59 desta terça-feira (24), véspera de Natal. As cidades são: Apiacá, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul e São José do Calçado. Além dos acumulados de chuvas, o Instituto também prevê possibilidade de vendavais.

O Inpe orienta a população que, caso observe alterações climáticas de risco, rachaduras em paredes ou encostas, alteração no volume de rios, entre em contato imediado com a Defesa Civil de seu município.

