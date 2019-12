Confira vídeos com dicas profissionais para arrasar na maquiagem de Ano Novo

Por Redação - Redação 31

Os looks iluminados, com brilhos e cores claras e radiantes são os queridinhos para o Réveillon. E na maquiagem não precisa ser diferente. A pele bonita, saudável e bem iluminada é chave na produção.

A seguir, o maquiador profissional Alexandre Krizek dá suas dicas que vão te fazer arrasar na maquiagem para o Réveillon e começar 2020 ainda mais linda. Abaixo voc~e confere vídeos com passo a passo incrível das principais blogueiras. Confira!

Deixe a pele uniforme

A ocasião pede muito brilho e luz! Para deixar a pele com aspecto saudável e uniforme, aplique uma base líquida sobre todo o rosto, com movimentos de dentro para fora. No pescoço de cima para baixo, até a metade. Controle o brilho da pele com o pó facial, que deverá ser aplicado em todo o rosto, pescoço e colo. Uma ótima opção para produtos de cobertura de pele são os minerais, que além de uniformizarem a pele suavemente, oferecem um efeito matizado por serem em pó. Por causa do calor, é importante usar o primer antes da maquiagem, não se esqueça!

Preencha as sobrancelhas

Com um lápis para sobrancelhas a prova d’água, defina melhor o formato ou corrija eventuais falhas. A escolha da cor do lápis deve ser a mesma da cor dos pelos. Escove e fixe as sobrancelhas com uma máscara para cílios incolor.

Capriche no brilho

Nas sombras, os brilhos dos glitters estarão com tudo, não só nessa ocasião como em todo o verão. Escolha as sombras que ofereçam partículas brilhantes, deixando o tom mais escuro para o canto externo e o tom claro para o canto interno dos olhos. Abuse do iluminador, que agora poderá ser utilizado também como um “ponto de luz”, dando a volta no canal lacrimal. Lembre-se que os olhos deverão estar bem esfumados, sem deixá-los marcados. Afinal quem não quer estar na moda?

Aposte no delineador

Se você optar por um look mais simples, porém que seja também luxuoso, aposte no delineador mais marcado, deixando o traço no lado externo da pálpebra mais largo do que no interno. Nesse caso, você pode deixar as sombras de lado e completar a produção com um glitter no canto dos olhos. Este produto deverá ser aplicado delicadamente com o pincel aplicador, que é o de esponjinha. Deixe maior quantidade nos cantos internos das pálpebras. Para peles claras, os glitters prateados ficam bem melhores que os dourados, que valorizam as peles morenas.

Finalize com máscara para cílios

Finalize os olhos com a máscara para cílios preta ou até mesmo colorida. Por que não? Delineie a raiz dos cílios (tanto inferiores quanto superiores) com o lápis para olhos a prova d’água.

Use blush para dar vida à pele

Os blushes são bem-vindos nesta estação, porque além de levantar as maçãs do rosto também trazem um tom saudável de verão. Lembre-se que para as peles claras os tons rosados ficam bem melhores, enquanto que para as peles morenas e negras os tons de marrom e terracota são as melhores escolhas. A sensação mesmo está nos pós de efeito bronze para trazer um leve dourado à maquiagem para Réveillon. Utilize-o também como blush, fica lindo.

Valorize os lábios

O gloss com glitter também oferece luz e brilho à maquiagem para o Ano Novo. Escolha a cor que mais te agrada e abuse do produto. Mas, atenção: se você investir no glitter para os olhos, prefira um batom cremoso ou matte para harmonizar toda a maquiagem.

Maquiagem para Réveillon: passo a passo

Confira também a seleção de tutoriais de maquiagem para Réveillon das principais blogueiras brasileiras e escolha o favorito para fazer no seu look da virada.

-Make power, por Camila Coelho

Maquiagem fácil, por Fernanda Petrizi

Maquiagem prata, por Luane Cristina

Make pro Ano Novo com produtos baratinhos, por Mari Maria

Fonte: Dicasdemulher.com.br

