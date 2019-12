Confira algumas curiosidades sobre o Natal

Por Redação - Redação 23

Com a chegada do Natal, a festa que simboliza o nascimento de Jesus, podemos presenciar o espírito natalino por todos os lados.

São várias as formas de se comemorar a data, mas a tradicional apresenta várias curiosidades. Dentre eles temos os símbolos natalinos, que possuem diferentes significados.

O peru, ave criada pelos índios do México, foi servido pela primeira vez, como prato principal, em uma ceia no dia de Ação de Graças, no estado americano de Massachusetts, no ano de 1621.

As velas são utilizadas para enfeitar a mesa da ceia, trazendo luminosidade que renova nossas vidas, como sendo a própria luz de Jesus.

O presépio é a representação do momento do nascimento de Jesus que, segundo a história, foi uma criação de São Francisco de Assis, através de uma apresentação teatral.

As bolas natalinas surgiram para substituir os enfeites mais antigos das árvores, como maçãs e pedras, que eram amarradas nos pinheiros.

As estrelas possuem um brilho natural e com elas ganhamos proteção de Deus. Trazem felicidade e a maior delas, colocada na parte mais alta da árvore, representa o próprio menino Jesus.

Os presentes se tornaram uma tradição do Natal, pois os três reis magos levaram incenso, ouro e mirra para serem oferecidos ao rei dos reis, logo após o seu nascimento.

As folhas de azevinho, por serem naturais, são o símbolo da vida e trazem boas energias e bons pressentimentos para as pessoas.

O papai Noel é uma homenagem ao bispo católico do século IV, São Nicolau, que levava presentes para as crianças mais pobres.

Nos países que estão na estação do inverno, costuma-se fazer bonecos de neve. Eles não têm um significado, mas são tradicionais por representarem uma forma de distração para as crianças.

Com as mais diversas línguas faladas no mundo, podemos aprender as interessantes formas de desejar feliz natal. Em francês se diz joyeux Noel; em inglês, merry christmas; em alemão frohe weihnachten; em espanhol, feliz navidade; em italiano, buon natale e em polonês, wesotych swiat.

Assim, dá para desejar feliz natal a todo o mundo!

