Concurso de qualidade do café de Cachoeiro divulga vencedores

Na quinta-feira (19), foi divulgado o melhor café conilon de Cachoeiro. É o da produtora Maricéia Aparecida Bleidorn Pancini, da comunidade de Boa Vista, distrito de São Vicente. A produtora participou do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café Conilon 2019, promovido pela Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria de Agricultura e Interior (Semai). A premiação aconteceu à noite, na Praça de Fátima, Centro.

No concurso, foram inscritas 45 amostras de cafés, que concorreram a R$ 18 mil em prêmios para os cinco primeiros colocados e um bônus, de R$ 1.250 a 7 mil, conforme a pontuação conquistada após a avaliação sensorial.

Além da divulgação dos vencedores, aconteceu uma palestra técnica sobre “Como produzir um café campeão de qualidade”, com o professor doutor João Batista Pavesi, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – campus de Alegre e um bate-papo como produtor Luis Claudio de Souza, bicampeão da categoria Conilon, do Coffee of the Year (Coy), promovido na Semana Internacional do café, em Belo Horizonte (MG), no mês de novembro.

Ainda antes do anúncio dos campeões, o público pode degustar os cinco melhores cafés, que foram expostos na mesa de prova pela equipe do Ifes.

O concurso

Em outubro e novembro, as amostras de café participantes foram avaliadas em quesitos como fragrância, sabor, finalização, amargor, acidez, salinidade, corpo, doçura, uniformidade e xícara limpa, para a definição de uma nota geral para cada amostra.

As propriedades onde foram produzidas as dez melhores amostras classificadas receberam visitas de técnicos indicados pela comissão organizadora do concurso, que avaliaram a sustentabilidade nos locais e classificaram os inscritos. Os demais 35, não classificados para a fase final, receberam laudos técnicos sobre sua amostra.

Maricéia, que também teve seu café inscrito no concurso nacional de melhor café, na categoria Conilon, em Belo Horizonte, e ficou entre os 30 melhores do Brasil, comentou sobre o resultado. “Estou muito, muito emocionada. É fruto de muito trabalho e dedicação, com muito amor ao que faço. Com essa premiação, me sinto mais motivada ainda. E quando a prefeitura realiza um concurso como esse, incentiva os produtores a melhorarem cada vez mais a qualidade dos cafés”, disse a campeã.

“Parabenizo a vencedora e a todos os participantes do concurso. O concurso mostra que os produtores do nosso município têm potencial para produzir cafés de qualidade, e o concurso teve o objetivo de motivá-los para que alcancem melhores resultados para a sua produção”, ressalta o secretário de Agricultura e Interior do município, Robertson Valladão.

Resultado e premiação

1° lugar – Mariceia Aparecida Bleidorn Pancini – Boa Vista/ São Vicente (R$ 8 mil)

2° lugar – Sérgio Luiz Felipe – Boa Vista/ São Vicente (R$ 4 mil)

3° lugar – Sebastião Giori – Fazenda Barra do Mutun (R$ 3 mil)

4° lugar – Jovandir José Felipe – Boa Vista/ São Vicente (R$ 1.750,00)

5° lugar – João Martins – Campos Elíseos (R$ 1.250,00)

