Chegou o verão: confira os 23 km de praias para curtir na Serra

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 22

Começou no último dia 22 oficialmente o verão. A Serra tem praias com estilos diferentes que vão agradar a todos os gostos, seja para passar o dia com os amigos, pegar umas ondas ou levar as crianças para um banho de mar tranquilo.

São 23 quilômetros de costa, divididos em cinco balneários: Bicanga, Carapebus, Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida, para os praieiros de plantão se divertirem bastante.

Conheça um pouquinho das características de cada um deles.

Bicanga

Tem praias de águas quentes, com muitas sombras oferecidas pelas amendoeiras. São boas para pesca e mergulho, além de abrigarem um berçário de guaiamuns, uma espécie de caranguejo. Preserva o aspecto de vila de pescadores.

Carapebus

Praia rústica, com mar agitado, ideal para o surfe. Tem área preservada de restinga. No balneário, que está inserido numa APA (área de proteção ambiental), está a bela Lagoa de Carapebus, que fica separada da praia por uma faixa de areia. É local de desova de tartarugas marinhas.

Jacaraípe

Com ondas grandes, é boa para a prática de surfe. Tem muitos bares, lanchonetes, restaurantes, além de barracas de artesanato. Tem calçadão bom para caminhadas.

Manguinhos

Praia de mar calmo, atrai muitas famílias. Famosa pela gastronomia e pelo ambiente bucólico, Manguinhos tem ares de vila de pescadores, e possui diversos restaurantes. No Carnaval, acontece o tradicional Banho de Mar à Fantasia, que costuma atrair foliões de outros municípios.

Nova Almeida

Tem praias de águas rasas e quentes, onde os recifes formam piscinas naturais na maré baixa. Em suas belas falésias se pratica o voo livre. O balneário abriga ainda o mais visitado ponto turístico da Serra, a Igreja e Residência Reis Magos, fundada pelos jesuítas em 1580 e situada no alto de uma colina, de onde se pode ver a foz do rio Reis Magos, o manguezal e boa parte da orla. O quindim, a cocada e os picolés caseiros são famosas iguarias da tradição local.

Agora que você já sabe como é cada praia da Serra, é só escolher a sua favorita e aproveitar!

