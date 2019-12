Centros de Atendimento ao Turista e Visitar Vitória com funcionamento especial

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 15

Advertisement

Advertisement

Neste período de festas, os Centros de Atendimento ao Turista (CATs) e o Visitar Vitória estarão com horário especial.

Nesta terça (24) e no próximo dia 31, o CAT localizado no módulo do Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) da praia da Camburi funcionará das 9 às 17 horas.

No Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras, os turistas receberão informações sobre a capital das 9 às 17 horas, e no Museu do Pescador, na Ilha das Caieiras, das 11 às 15 horas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Já o Visitar Vitória terá monitoria para os monumentos históricos do Centro de quinta (26) a domingo (29) e no dia 1º de janeiro, das 13 às 17 horas, não funcionando segunda (30) e terça (31).

Os monumentos abertos à visitação com monitoria são: as igrejas de São Gonçalo e de Nossa Senhora do Carmo, o Convento São Francisco, a Catedral Metropolitana e a Capela de Santa Luzia. A igreja Nossa Senhora do Rosário e o Theatro Carlos Gomes estão fechados para reformas.

A Catedral Metropolitana de Vitória estará aberta à visitação do público nesta quarta-feira (25), mas sem a companhia de monitores.

Advertisement

Advertisement