Bela Vista recebe mutirão do Transforma Cachoeiro neste sábado (21)

Por Rafaela Thompson

Neste sábado (21), o bairro Bela Vista receberá a terceira edição do mutirão de atendimentos do programa Transforma Cachoeiro. Os moradores da região terão acesso a mais de 60 serviços gratuitos oferecidos por secretarias, órgãos e autarquias da administração municipal e entidades parceiras.

Das 9h às 15h, os atendimentos serão realizados numa estrutura montada na área que abrange o campo de futebol do Bela Vista e as ruas Sebastião José Machado e Olívia das Dores Rodrigues.

A população poderá usufruir de serviços como: atendimento para confecção de carteira de identidade, consultas e testes rápidos de saúde, cadastro em programas sociais, orientações sobre empreendedorismo e direitos do consumidor e atividades de esporte, cultura e lazer.

Um dos destaques desta edição será o atendimento oftalmológico, que contará com o apoio de dois médicos especialistas na saúde dos olhos. O serviço será realizado das 9h ao meio-dia, e será voltado para as pessoas acima de 50 anos.

Outra novidade será a distribuição de senhas, que possibilitará ao morador reservar sua vez no atendimento desejado, e, enquanto aguarda, visitar outras atrações presentes no evento.

Além do Bela Vista, a terceira edição do Transforma Cachoeiro abrangerá os bairros Arariguaba, Baiminas, Amaral, Alto Amarelo e Costa e Silva.

“Convidamos a população dessa região para aproveitar ao máximo os serviços que vamos oferecer no mutirão. Nas duas primeiras edições do programa, fizemos mais de 20 mil atendimentos e, com esta terceira, queremos encerrar o ano com chave de ouro, atendendo a contento as demandas dessas comunidades”, disse o prefeito Victor Coelho.

Melhorias

Como nas edições passadas, os bairros abrangidos nesta edição do Transforma Cachoeiro começaram a receber, previamente, serviços de limpeza e obras públicas.

Dentre as melhorias já em curso estão a reforma do centro comunitário do Bela Vista, construção de campo de futebol, praça e novas calçadas. Também estão previstas a revitalização da quadra de esportes, instalação de academia ao ar livre e playground e obras de contenção. Serviços de drenagem e tapa-buraco, desobstrução de bueiros, pintura de meios-fios e retirada de entulhos já foram realizados.

Transforma Cachoeiro – Bela Vista

Quando: 21/12 (sábado)

Locais: campo de futebol do Bela Vista e as ruas Sebastião José Machado e Olívia das Dores Rodrigues

Horário: 9h às 15h

Serviços:

Atendimento oftalmológico (9h ao meio-dia).

Agersa: ouvidoria (saneamento e transporte público).

Desenvolvimento Social: cadastro e informações sobre Acessuas Trabalho, Cras, Creas, Cadastro Único, Bolsa Família, Tarifa Social de Água e Esgoto, Passe Livre, Benefícios Eventuais, Direitos Humanos.

Ouvidoria Geral do Município (156): orientação e conscientização junto à comunidade.

Saúde: Núcleo de Apoio de Saúde da Família (Nasf), aferição de pressão, teste de glicemia, vacinas, atendimento psicológico, atendimento de Serviço Social, fisioterapia, DST/HIV (teste e aconselhamento), testes para sífilis e hepatites B e C, atendimento de odontologia (práticas de prevenção e entrega de kits de saúde bucal), atendimento com nutricionista, atendimento médico e confecção de Cartão do SUS.

Desenvolvimento Econômico: Sala do Empreendedor Itinerante e atendimento Nossocrédito Itinerante.

Esporte e Lazer: aula de zumba, prática de slackline, jogos e brincadeiras, aferição de IMC.

Segurança: Guarda Mirim e apresentação dos serviços da Ronda de Prevenção Escolar, Ronda Ostensiva Municipal, Ronda de Apoio à Família, educação de trânsito e Defesa Civil.

Desenvolvimento Urbano: atendimento informativo sobre cadastro no programa Minha Casa, Minha Vida e sobre regularização fundiária.

Meio Ambiente: oficinas educativas de reaproveitamento de materiais usados e de reaproveitamento de óleo de cozinha, ouvidoria para registro de denúncia ambiental.

Cultura e Turismo: Projeto Pé de Livros (contação de histórias), recreação e apresentação de mágicas (Palhaço Beleza), pintura facial, apresentação de street dance, apresentação de forró pé de serra e cosplay Hulk e L.O.L Diva.

Educação: teatro de fantoches, pintura em tela, resgate de brincadeiras antigas, oficina de leitura e contação de histórias e jogos pedagógicos inclusivos.

Procon: atendimento ao consumidor.

Fazenda: orientações sobre IPTU.

Casa do Cidadão: atendimento para confecção de carteira de identidade – com apoio da Secretaria de Administração

Novotrans: recarga e confecção de cartão de passe de ônibus.

Polícia Militar: exibição do cão farejador Messi e atividades educativas.

Polícia Militar Ambiental: exposição de animais taxidermizados.

