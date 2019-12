Bairro de Cachoeiro que não tem água encanada recebe reservatórios da prefeitura

Por Redação - Redação 93

O prefeito Victor Coelho entregou, nesta sexta-feira (27), quatro caixas d’água de 20 mil litros aos moradores da comunidade de São Simão, na área rural do bairro IBC, em Cachoeiro.

Os reservatórios serão de grande ajuda, uma vez que a região ainda não conta com rede de água e, devido à falta de chuvas, os poços da comunidade estão secos.

O abastecimento da localidade vem sendo feito com caminhão-pipa. Agora, com as novas caixas, os moradores terão um local mais adequado para conservar a água e, assim, evitar o desperdício e desabastecimento.

Os reservatórios estão dispostos em lugares estratégicos, que permitirão que todos os moradores tenham acesso à água para consumo doméstico.

“A falta de água é uma situação muito complicada. Por isso, essa conquista precisa ser celebrada. Estamos muito felizes, vai facilitar a vida da nossa comunidade. Todos vão poder desfrutar disso”, comemora a moradora Ketily Soares Ferreira de Andrade.

O prefeito Victor Coelho destacou o empenho da administração municipal para colaborar com os moradores no enfrentamento do desabastecimento. “É uma entrega muito importante que fizemos, porque estamos facilitando o acesso à água a cerca de 50 famílias, que vivem uma situação difícil provocada pela escassez de chuva”, disse.

“A instalação desses reservatórios em São Simão vai permitir o uso da água por mais tempo, com a qualidade garantida, liberando a nossa estrutura para o atendimento a demandas semelhantes, em outras comunidades”, ressalta o secretário de Agricultura e Interior do município, Robertson Valladão.

O secretário ressalta, ainda, que o objetivo é alcançar outras regiões que também necessitam da intervenção. Para as próximas semanas, está prevista a entrega de três caixas d’água, de dez mil litros, para a comunidade do Córrego do Brás.

