Alunos da rede municipal de Cachoeiro vão ganhar kit escolar e mochila em 2020

No início do próximo ano letivo, além de novos uniformes escolares, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cachoeiro vai entregar a alunos de escolas municipais, pela primeira vez, kits com material escolar e mochilas.

Com o kit e a bolsa, serão contemplados 12.953 estudantes da pré-escola e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Já as camisas e bermudas serão entregues a todos os 22 mil matriculados.

Cadernos, cola, borracha, lápis, canetinha e tesoura são alguns dos itens que os alunos receberão, nas unidades de ensino.

A secretária municipal de Educação, Cristina Lens, ressalta que o principal objetivo é garantir a oferta de melhores condições e incentivos para acesso, aprendizagem e permanência na escola.

“Com essa novidade, estamos incrementando elementos intraescolares que influem diretamente no sucesso do processo de aprendizagem do aluno e até no enfrentamento da evasão escolar”, avalia.

Ainda de acordo com a secretária, além de estar em concordância com o princípio da gratuidade do ensino, constante na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a medida também está em sintonia com notificação recomendatória do Ministério Público estadual para que as escolas não exijam a compra de materiais indicados em listas distribuídas aos alunos ou aos seus responsáveis.

De acordo com a Seme, o primeiro ano da iniciativa servirá, também, para que seja avaliada a possibilidade de expansão do projeto para turmas da creche e de 6º ao 9º ano do fundamental, nos próximos anos.

Kit para pré-escola

Agenda escolar

Aprontadores com depósito

Borrachas escolares

Cadernos de desenhos 96 folhas

Caixa de canetinha hidrográfica com 12 unidades

Cola branca

Caixas de cola colorida com 6 unidades

Caixas de giz de cera com 12 unidades

Caixas de lápis de cor com 12 unidades

Lápis grafite

Massas de modelar

Pasta transparente com elástico

Pincel nº8

Tesoura sem ponta

Tintas guache

Kit para ensino fundamental – 1º ao 5º

Apontadores com depósito

Borrachas escolares

Cadernos brochurão 80 folhas

Caderno de desenho 96 folhas

Calculadora de bolsa 8 dígitos

Caixa de canetinha hidrográfica com 12 unidades

Cola branca

Caixas de cola colorida com 6 unidades

Caixas de lápis de cor com 12 unidades

Lápis grafite

Material dourado

Tesoura sem ponta

