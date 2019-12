Adolescente morre afogado em rio do ES; irmão gêmeo conseguiu se salvar

Por Redação - Redação 622

Uma tragédia em São Mateus, no Norte do Estado. Dois irmãos gêmeos, de 14 anos, se afogaram por volta das 13h30 deste sábado (28), no Rio Cricaré. Um deles, Rafael Bispo da Silva, foi encontrado morto pelos bombeiros. Já Jhones Silva foi resgatado com vida por um homem que passava pelo local.

O Corpo de Bombeiros informaram que os irmãos foram nadar em uma área destinada à pesca. Segundo o irmão que sobreviveu, a correnteza puxou os dois, que foram parar em uma parte funda. Como eles não sabiam nadar, começaram a se afogar. Um deles foi salvo por um homem que viu o afogamento.

O corpo do adolescente foi encontrado após 30 minutos de buscas. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de jovem foi levado para o DML de Linhares.

