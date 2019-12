Com futuro incerto, Danilo Barcelos dá adeus ao Vasco: 'Um ano incrível'

Por Estadão - Estadão 7

Danilo Barcelos ainda não sabe qual camisa vestirá na temporada 2020, mas aproveitou o fim da sua passagem pelo Vasco para fazer um balanço positivo de 2019. Depois de atuar pelo Vasco, cedido por empréstimo pelo Atlético Mineiro, o lateral-esquerdo celebrou a sua passagem pelo clube carioca.

“Um ano incrível, onde pude conhecer a magia deste clube, desfrutar da sua força e me render à sua torcida. Considero 2019 um dos anos mais incríveis de minha vida em todos os sentidos, e hoje encerra o contrato e a primeira parte dessa minha passagem no Vasco da Gama”, escreveu Danilo Barcelos em seu perfil no Instagram.

Danilo Barcelos não permanecerá em São Januário em 2020, mas foi um dos jogadores que mais vezes atuou pelo clube na última temporada, com 45 partidas disputadas e quatro gols marcados.

Porém, como o clube já conta com Ramon e Henrique para a lateral esquerda, além de duas promessas das divisões de base – Riquelme e Alexandre -, não deve buscar novo empréstimo junto ao Atlético-MG.

“Obrigado a todos os envolvidos. Ao torcedor principalmente, que mais uma vez mostrou que move esse clube como foi na sua história! Quando aceitei esse convite, eu disse que queria sentir São Januário como foi quando joguei contra, e assim foi em todos os segundos que pisei nesse gramado e usei suas cores e ouvi suas músicas! Muito obrigado, de todo coração. O Vasco é para quem acredita, e eu fiz parte dessa linda história e nunca esquecerei! Até breve”, acrescentou.

Danilo Barcelos, de 28 anos, possui contrato com o Atlético-MG até o fim de 2020. O lateral chegou ao clube em 2017 e foi aproveitado no primeiro semestre daquele ano e também no começo de 2018, antes de ser emprestado para a Ponte Preta. Já em 2019, foi para o Vasco. E a direção da equipe mineira ainda não indicou se pretende utilizá-lo no próximo ano.

