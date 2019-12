Menina morre engasgada com chiclete em shopping do Rio

Por Estadão - Estadão 12

Uma criança morreu após engasgar com um chiclete na tarde deste domingo, 29, em um shopping center na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. A menina identificada como Maria Alice, de três anos, estava acompanhada dos avós. De acordo com o Shopping Ilha Plaza, ela foi socorrida por brigadistas, que prestaram o atendimento de emergência e realizaram o procedimento padrão. Eles acompanharam a vítima e sua família ao Hospital Evandro Freire. Maria Alice chegou ainda com vida ao hospital, ficou em observação no CTI, mas não resistiu.

