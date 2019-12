Bolsa fecha em baixa de 0,57%, mas acumula ganho de 1,23% na semana

Por Estadão - Estadão 7

Após uma sequência de renovação de máximas históricas, o Ibovespa deu lugar nesta penúltima sessão de 2019 a uma realização de lucros moderada no fim do dia, com liquidez bem mais acomodada do que na semana passada, mas não especialmente reduzida para a época do ano – o giro financeiro totalizou nesta sexta-feira, 27, R$ 16,7 bilhões, após volume de R$ 16,1 bilhões no dia anterior e também na casa de R$ 16 bilhões na segunda-feira.

Saindo do fechamento na última sexta-feira a 115.121,08 pontos e tendo encerrado ontem, duas sessões depois, pela primeira vez acima da marca de 117 mil pontos, o principal índice da B3 terminou o pregão de hoje em baixa de 0,57%, a 116.533,98 pontos, oscilando entre mínima de 115.995,12 pontos e máxima de 117.802,86, mais cedo, em novo pico histórico intradia, quando a leitura abaixo do previsto para a taxa de desemprego da pesquisa PNAD contínua contribuiu para reforçar o cenário de recuperação econômica para 2020, em ritmo mais sustentado do que o deste ano.

“O IGP-M de dezembro, em variação de 7,30% no ano, também reforça essa percepção, de uma economia em dinamismo mais aquecido”, diz Luana Nunes, analista da Toro Investimentos, que considera natural uma “lateralização” ou mesmo realização de lucros neste ajuste de fim de ano, com o Ibovespa acumulando até aqui ganho de 32,59% em 2019 – na semana, a quarta de ganhos consecutivos, o avanço foi de 1,23% e, no mês, de 7,67%. “Ficou esticado, então é natural que se tenha uma trava nessas últimas sessões do ano”, acrescenta a analista.

Aqui, entre os componentes da carteira teórica do Ibovespa, as perdas foram bem distribuídas, à exceção de alguns papéis em queda mais acentuada, como B3 (-5,23% no fechamento), ainda em ajuste à perspectiva de que venha a enfrentar concorrência no futuro, reflexo do precedente jurídico aberto pelo acordo assinado com a ATS Brasil, sinalizando para o fim do monopólio e a possibilidade de entrada de novos players nos segmentos de renda fixa e variável. No ano, a B3 acumula ganho de 68%, mas cede 7,36% no mês.

Outros papéis, com forte avanço acumulado no ano, como JBS (127% em 2019) e Marfrig (78% no ano), deram lugar a uma realização no mês (-7,30% para a ação da JBS e -8,79% para a da Marfrig até o fechamento desta sessão), encerrando em baixa de 0,34% e em alta de 0,72%, respectivamente, o pregão desta sexta-feira.

Entre os destaques de alta no mês (30,5%) e no ano (162%), a ação da Via Varejo fechou hoje em baixa de 2,54%, enquanto a CSN, que avança 11% no mês e 69% no ano, encerrou em queda de 3,72%, a segunda maior perda do Ibovespa no dia, superada apenas pela ação da B3.

