Trânsito para o litoral deve ser mais intenso a partir das 15 horas

O motorista que vai pegar a estrada entre esta sexta-feira, 27, e o último dia do ano deve ficar atento ao horário de saída para evitar ficar parado no congestionamento. A Autoban, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, espera pouco mais de 800 mil veículos em suas vias, de hoje até 1.º de janeiro. Quem vai viajar hoje deve evitar o período das 15 às 20 horas e amanhã, das 8 às 16 horas.

Já na segunda-feira, o horário de pico previsto é das 15 às 20 horas. E para a volta do feriado, no dia 1.º, a recomendação é não pegar a estrada das 12 às 23 horas.

No corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, a Ecovias trabalha com a previsão de 1,3 milhão de veículos circulando entre hoje e o dia 1.°.

No sentido interior, a recomendação é para que o motorista evite pegar a estrada hoje entre 7 e 18 horas e amanhã, entre 6 e 10 horas. Em direção à capital paulista, o tráfego deve estar intenso na quarta-feira, das 15 às 20 horas, no dia 1.º.

Neste ano, no feriado do Natal, as estradas federais registraram queda de 28% no número de mortos em acidentes, segundo balanço parcial da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Entre a noite do dia 20 e o início da madrugada de ontem morreram 50 pessoas e 962 ficaram feriadas em 759 acidentes. Por causa de decisão judicial, houve fiscalização com radares móveis nas estradas administradas pelo governo federal.

Documentos

Famílias que têm filhos menores de idade que viajarão desacompanhados devem ficar atentas. As regras foram modificadas em setembro pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Embora a autorização judicial tenha se tornado dispensável para viagens no Brasil ou no exterior, os responsáveis legais ainda precisam, em alguns casos, fazer autorização com firma reconhecida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

