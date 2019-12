Dicas para dormir bem no verão

Por Estadão - Estadão 2

As temperaturas quentes do verão podem atrapalhar na hora de dormir de um jeito leve e com qualidade, trazendo sonolência e cansaço no dia seguinte. Muitas vezes, isso acontece por causa da queda de melatonina, o hormônio que induz à sonolência. Dessa forma, alguns cuidados podem auxiliar a garantir uma noite de sono agradável e tranquila.

Um local fresco é ideal para dormir. Nem sempre é possível ter um ar-condicionado ou umidificador. Por isso, um ventilador pode ser um aliado essencial para conseguir alcançar temperaturas mais amenas, entre 21°C e 24°C. A dica é direcionar o ventilador para as janelas, expulsando o ar quente.

Alimentação

Além disso, prefira as comidas mais leves. Afinal, pratos gordurosos só aumentam a chance de insônia. Frutas, verduras e legumes são recomendados. Também é preciso se hidratar, tomando bastante água. Dessa forma, a temperatura do corpo fica regulada.

Mais dicas

Um banho refrescante ajuda a garantir uma noite de sono agradável. Entretanto, isso não significa tomar banho gelado, porque assim o corpo tentará manter sua temperatura, promovendo o efeito contrário ao desejado.

Aliás, é essencial manter travesseiros em dia para acomodar bem a cabeça. Fique atento também ao colchão. Usar uma capa impermeável é indicado para evitar o suor e ácaros.

