Buscando rodagem, Guarani deve emprestar jovem volante no Paulistão

Pedro Acorsi pode estar com os dias contados no Guarani. O volante de apenas 20 anos deve ser emprestado para disputar divisões inferiores em São Paulo ou em outros estados para adquirir maior experiência na carreira. A diretoria entende que o garoto necessita de rodagem para estar à altura das demais peças do elenco para o Campeonato Paulista.

Destaque na última edição da Copa São Paulo de Juniores, torneio do qual foi semifinalista, o garoto fez só um jogo no profissional: na derrota diante do América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro, em 22 de novembro, no Brinco de Ouro, quando atuou por 62 minutos.

Nas mãos dos técnicos Roberto Fonseca e Vinícius Eutrópio, entretanto, não ganhou ampla minutagem e ficou a serviço do time sub-20.

Para o setor, Acorsi tem concorrência de Deivid, Ricardinho e Lucas Abreu, recém-contratado. Há ainda a possibilidade da chegada de Igor Henrique, tem conversas adiantadas com renovação.

O Guarani estreia no Campeonato Paulista no dia 22 de janeiro, quarta-feira, diante da Internacional de Limeira, às 19h30, no Estádio Major Levy Sobrinho.

