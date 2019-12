Corinthians está próximo de acertar venda de Clayson para o Bahia

Por Estadão - Estadão 6

O Corinthians está próximo de sacramentar a transferência do atacante Clayson para o Bahia. O jogador de 24 anos deve assinar contrato por três temporadas com o time baiano.

“Estamos em fase final de negociação, recebemos uma excelente proposta do Bahia, clube com enorme estrutura. Eles vão inaugurar um belo CT agora no início da temporada. Gostei do projeto apresentado e da forma que estão valorizando o Clayson”, disse ao Estado o empresário do jogador, Edivaldo Ferraz.

Clayson foi contratado pelo Corinthians em 2017 e desde então oscilou bons e maus momentos. No início de 2019 quase foi envolvido em uma troca por Luan, do Atlético-MG. O então técnico Fábio Carille pediu sua permanência.

O atacante fez um bom Campeonato Paulista e foi importante na conquista do tri. Mas no segundo semestre caiu de rendimento e alternou titularidade com a reserva. Enquanto o Corinthians negociava a chegada de Luan, do Grêmio, o nome de Clayson voltou a aparecer como possível moeda de troca.

Os valores da negociação com o Bahia ainda não foram confirmados. Clayson tinha contrato com o Corinthians até 2021 e sua venda ajudará a diminuir o déficit do clube na temporada. A diretoria calcula fechar com um saldo negativo de R$ 144,8 milhões. O atacante deve deixar a equipe paulista após disputar 143 jogos e marcar 14 gols.

