'Boxing Day' terá líder x vice-líder e estreias de Ancelotti e Arteta no Inglês

Enquanto a maior parte das ligas do mundo tem recesso nesta época do ano, o Campeonato Inglês vai na direção oposta e concentra nove jogos um dia após o feriado do Natal. E o chamado “Boxing Day” deste ano terá duelos de peso, incluindo o líder Liverpool contra o vice-líder Leicester City e as estreias dos técnicos Carlo Ancelotti, no Everton, e Mikel Arteta, no Arsenal.

O confronto mais aguardado é, naturalmente, aquele que envolve os dois melhores times do campeonato até agora. Às 17 horas (de Brasília) desta quinta-feira, o Liverpool visitará o Leicester na busca por manter a ampla vantagem na liderança. No momento, tem 10 pontos de folga: 49 a 39, mas com um jogo a menos.

Se perder, portanto, poderá recuperar estes pontos no duelo atrasado contra o West Ham, ainda sem data. A partida fora adiada em razão da presença do Liverpool no Mundial de Clubes, no Catar. Mesmo vindo de uma maratona de jogos e de duas cansativas viagens, o time comandado por Jürgen Klopp garante não estar cansado.

Para o confronto, o treinador não terá os zagueiros Lovren e Matip, o volante Fabinho e o meia Alex Oxlade-Chamberlain, todos machucados. Este último se lesionou na final do Mundial, quando o time inglês bateu o Flamengo e se sagrou campeão da competição pela primeira vez.

Do outro lado, o Leicester aposta no atacante Jamie Vardy, em grande fase. Trata-se do artilheiro do campeonato, com 17 gols. Ele já havia liderado a equipe na conquista do Inglês, na temporada 2015-16. O time, contudo, vem de dois tropeços seguidos, o que impediu uma maior aproximação dos líderes da tabela.

Em Liverpool, o Everton terá a estreia do experiente Ancelotti no banco de reservas contra o Burnley, diante de sua torcida, às 12 horas, no estádio Goodison Park. Em situação oposta ao outro time da cidade, o Everton buscou a competência de Ancelotti para sair da crise, após demitir o português Marco Silva. O time é o 15º colocado, com 19 pontos, apenas três posições acima da zona de rebaixamento.

No mesmo horário, o Arsenal também estreará seu treinador. Arteta, ex-jogador da equipe, será a principal estrela da equipe contra o Bournemouth, fora de casa. O tradicional time londrino vem de apenas uma vitória nos últimos dez jogos. Conta com jogadores desmotivados e longe de suas melhores formas físicas. O Arsenal é o 11º colocado, com 23 pontos, e tem como meta no momento a briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões – vaga concedida aos quatro primeiros colocados da tabela do Inglês.

A quinta-feira também terá Tottenham e Chelsea lutando para não se distanciarem demais dos primeiros colocados, após o clássico da rodada passada. Embalado pela vitória no importante duelo, o Chelsea receberá o Southampton às 12 horas. É o quarto colocado, com 32 pontos.

Mais cedo, abrindo a rodada, o Tottenham vai encarar o Brighton, diante de sua torcida, às 9h30. O time comandado por José Mourinho tentará se recuperar da derrota no clássico e se reabilitar na tabela. No momento, figura no 7º lugar, com 26 pontos. Os demais jogos do dia são: Aston Villa x Norwich City, Crystal Palace x West Ham, Sheffield United x Watford e Manchester United x Newcastle United.

O único jogo da rodada que não será nesta quinta será o confronto entre Manchester City e Wolverhampton, na casa do segundo. Atual bicampeão inglês, o time comandado por Josep Guardiola ocupa o terceiro lugar da tabela, com 38 pontos.

A maratona de jogos do Inglês terá sequência no fim de semana. Ao todo, serão disputados 20 jogos em apenas quatro dias, entre quinta-feira e domingo, pela 19ª e 20ª rodadas, sendo esta a primeira do segundo turno do campeonato.

