Morre Allee Willis, compositora do tema de abertura de Friends

A icônica música I’ll Be There For You, gravada pela banda The Rembrandts e tema de abertura da série Friends, é uma das mais mais conhecidas letras de Allee Willis. A compositora morreu hoje, aos 72 anos, em decorrência de uma parada cardíaca, de acordo com a BBC.

Ganhadora de dois Grammy Awards e indicada ao Emmy pela música que marcou a década de 1990, Allee morava em Los Angeles, nos Estados Unidos.

