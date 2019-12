Bolsonaro sobre Moro como futuro vice: é muito cedo para falar em eleições

Por Estadão - Estadão 9

Em entrevista na tarde desta terça-feira, 24, ao apresentador José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, o presidente Jair Bolsonaro foi evasivo ao comentar a possibilidade de o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, ser o seu companheiro de chapa, como vice, na campanha de reeleição.

“É muito cedo para falar em eleições presidenciais”, limitou-se a dizer Bolsonaro, após Datena ter chamado atenção para Moro ter sido apontado pelo diário britânico Financial Times em uma lista global de 50 personalidades influentes, pelo destaque no combate à corrupção no Brasil.

Bolsonaro disse também que não pretende se envolver nas eleições municipais do ano que vem. “Eleição municipal é tremenda dor de cabeça, um erro pesaria na minha conta. Não posso despender tempo com eleição municipal”, disse Bolsonaro, que citou também dificuldade na formação do que seria seu partido, o Aliança pelo Brasil.

Entre as prioridades para 2020, Bolsonaro citou a reforma administrativa, mas observou que “90% do que eu faço passa pelo Congresso”.

Luís Eduardo Leal e Renata Pedini

