De virada, Napoli bate o Sassuolo e volta a vencer no Italiano após oito jogos

De técnico novo – o ex-volante Gennaro Gattuso assumiu no lugar de Carlo Ancelotti há pouco mais de 10 dias -, o Napoli voltou a vencer no Campeonato Italiano. Neste domingo, pela 17.ª rodada, a equipe napolitana acabou com uma seca que já durava oito partidas ao ganhar de virada do Sassuolo por 2 a 1, no Mapei Stadium, em Sassuolo. O gol da vitória, marcado pelo atacante Elmas, saiu somente aos 49 minutos do segundo tempo.

O duelo contra o Sassuolo foi o segundo do Napoli sob o comando de Gattuso. O ex-jogador e treinador do Milan havia estreado com uma derrota em casa para o Parma no domingo passado. Agora com 24 pontos, o time napolitano segue na oitava colocação, mas ganha força para lutar por vaga em competições europeias na próxima temporada. Tem cinco pontos a menos que o Cagliari, o sexto colocado que hoje iria para a Liga Europa, e 11 a menos que a Roma, em quarto e com lugar na Liga dos Campeões.

O Sassuolo faz campanha regular e ocupa a 12.ª posição com 19 pontos. Neste domingo, jogou de igual para igual com o Napoli e conseguiu abrir o placar com Hamed Junior Traore, aos 29 minutos do primeiro tempo. O time visitante só melhorou na segunda etapa e obteve o empate em um belo gol do volante brasileiro Allan, aos 12. E virou, depois de muito insistir, com Elmas após um escanteio batido do lado esquerdo.

Quem também sofreu com um gol nos acréscimos da partida foi o Brescia. Contra o Parma, fora de casa, o atacante Mario Balotelli colocou os visitantes em vantagem aos 27 minutos do segundo tempo, mas viu a sua zaga tomar o empate por 1 a 1 aos 47.

O resultado impediu o Brescia de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Italiano. Agora com 14 pontos, um a menos que a Sampdoria, ocupa a 18.ª colocação. O Parma está em sétimo lugar com 25.

Por fim, o Bologna viajou até o sul da Itália e derrotou o Lecce por 3 a 2. O atacante Riccardo Orsolini foi o destaque com dois gols marcados. O clube de Bolonha está na nona colocação, com 22 pontos, enquanto que o de Lecce figura na 16.ª posição, com 15.

