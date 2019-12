Camarote desaba durante show da dupla Jorge & Mateus e deixa ao menos 25 feridos

Por Estadão - Estadão 12

Advertisement

Advertisement

Um camarote desabou em show da dupla sertaneja Jorge & Mateus e deixou cerca de 25 feridos em Franca, no interior de São Paulo. Ninguém corre risco de morte. As vítimas sofreram apenas escoriações leves e fraturas.

O desabamento ocorreu por volta das 3h30 do sábado, 21. Segundo o Corpo de Bombeiros, parte do camarote cedeu. As pessoas caíram de uma altura superior a 1,5 metro.

No momento do acidente, a dupla Jorge & Mateus já não estava mais no palco. Mas o público continuava no local porque um DJ animava o final da festa. Cerca de 8 mil pessoas acompanhavam o show.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ambulâncias de hospitais da cidade e da região, como de Ribeirão Preto, foram até Franca para atender a ocorrência.

Estadao Conteudo

Copyright © 2019 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement