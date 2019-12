Procuradoria denuncia deputado Wilson Santiago, prefeito e mais 5 por propinas

Por Estadão - Estadão 9

A Procuradoria-Geral da República denunciou neste sábado, 21, o deputado federal José Wilson Santiago (PTB-PB) e o prefeito de Uiraúna João Bosco Nonato Fernandes por corrupção e organização criminosa pelo suposto desvio de recursos da construção da Adutora Capivara, no sertão paraibano. Segundo as investigações, entre outubro de 2018 e novembro de 2019, a empresa Coenco Construções pagou R$ 1,2 milhão em propinas ao parlamentar e R$ 633 mil em vantagens indevidas ao prefeito.

Na manhã deste sábado, Santiago e Fernandes foram alvo da Operação Pés de Barro, desencadeada a mando do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. A PF realizou 13 buscas, uma delas no gabinete de Santiago no Anexo IV da Câmara dos Deputados, e cumpriu quatro ordens de prisão preventiva, uma delas em face do prefeito de Uiraúna.

Pepita Ortega e Rafael Moraes Moura

Estadao Conteudo

