Embiid brilha, mas Mavericks superam desfalque de Doncic e vencem 76ers na NBA

O Dallas Mavericks se mostrou forte para superar um cenário adverso na rodada desta sexta-feira da NBA. O time do Texas lidou bem com o desfalque do seu principal jogador, o esloveno Luka Doncic, machucado, e derrotou fora de casa o Philadelphia 76ers por 117 a 98.

Sem Doncic, que se recupera de uma torção no tornozelo direito, os Mavericks, que vêm aprontando contra os líderes nesta temporada – já venceu os Lakers e os Bucks – e são o quarto da Conferência Oeste, apostaram em uma marcação por zona e contaram com grande atuação de Kristaps Porzingis e Tim Hardaway Jr. O primeiro fez 22 pontos, apanhou 18 rebotes e deu tocos, enquanto o segundo anotou 27 pontos e pegou rebotes.

A estratégia defensiva e a exibição dos dois, além do bom aproveitamento dos atletas que saíram do banco de reservas, foi suficiente para passar por cima dos 76ers, que ocupam a sexta posição da Leste. O time da casa viu seu principal astro, o camaronês Joel Embiid brilhar sozinho, com 33 pontos e 17 rebotes. O brasileiro Raulzinho jogou cerca de seis minutos e fez 2 pontos.

Em casa, o Denver Nuggets, vice-líder da Oeste, venceu o Minnesota Timberwolves por 109 a 100. Jamal Murray e Nikola Jokic lideraram a franquia do Colorado, O ala-armador canadense fez 28 pontos, pegou rebotes e contribuiu com cinco assistências. Já o pivô sérvio alcançou um “triple-double” ao brilhar no garrafão, com 22 pontos, 10 rebotes e 10 assistências.

Mais regular, o Cleveland Cavaliers derrotou o Memphis Grizzlies por 114 a 107. O time de Ohio deslanchou no último quarto para vencer, com o brilho de Jordan Clarkson no ataque, com 33 pontos anotados, e Kevin Love na defesa, com 13 rebotes apanhados. Pelo lado dos Girzzlies, Jaren Jackson Jr foi bem, com 24 pontos, e o brasileiro Bruno Caboclo não entrou em quadra.

O atual campeão Toronto Raptors teve dificuldades, mas passou pelo Washington Wizards por 122 a 118. Sem Pascal Siakam, a equipe canadense teve como destaques o armador Kyle Lowry, dono de 26 pontos, nove passes e quatro rebotes, e o veterano Serge Ibaka, que atingiu um “double-double” (23 pontos e 10 rebotes). Bradley Beal foi o cestinha da partida, com 37 pontos, mas não foi o suficiente para evitar o revés dos visitantes.

O Boston Celtics passou pelo Detroit Pistons com facilidade, vencendo por 114 a 93. Irreconhecível, Kemba Walker fez só dois pontos. Em compensação, a dupla Jaylen Brown e Jayson Tatum combinou 52 pontos – 26 de cada -, e comandou o triunfo do vice-líder da Conferência Leste, atrás apenas do Los Angeles Lakers.

O Miami Heat não precisou de grande atuação dos titulares para impor ao New York Knicks uma derrota contundente – 129 a 114. Os reservas deram conta do recado e anotaram 60 pontos na vitória. Com 20 pontos e oito rebotes, Bam Adebayo foi o destaque individual da franquia da Flórida, que ocupa o terceiro lugar da Leste. Bobby Portis brilhou nos Knicks ao ser o cestinha da partida, com 30 pontos, mas seus companheiros não o ajudaram.

Veja os resultados dos outros jogos desta sexta-feira:

Indiana Pacers 119 x 105 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 126 x 108 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 118 x 103 Orlando Magic

Golden State Warriors 106 x 102 New Orleans Pelicans

Confira os jogos da rodada de sábado da NBA:

Charlotte Hornets x Utah Jazz

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Washington Wizards

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

San Antonio Spurs x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Houston Rockets

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

