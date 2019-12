Verão começa neste fim de semana, com 30ºc, mas frente fria pode chegar à capital

Por Estadão - Estadão 7

Para este sábado, 21, a previsão no litoral é de temperaturas acima de 30°C, com previsão de chuva e raios à tarde e à noite, conforme a empresa Climatempo. O mesmo deve repetir-se neste domingo, com risco de temporais com ventania.

Na segunda-feira, 23, a previsão é de chuva forte e tempo fechado desde cedo. A temperatura cai e só deve voltar a subir no dia de Natal. O fim da próxima semana será ensolarado. O verão começa amanhã, à 01h19, e a previsão é de mais sol em março do que em janeiro e fevereiro.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) destaca, de acordo com prognóstico divulgado, que a estação é caracterizada pela elevação da temperatura em todo País, em função da posição relativa do sol mais ao sul, tornando os dias mais longos que as noites e com mudanças rápidas nas condições de tempo, como: chuvas fortes, queda de granizo, ventos com intensidade variando de moderada à forte e descargas elétricas, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Para a Região Sudeste, acrescenta o Inmet, a previsão para os próximos três meses é de chuvas variando dentro da faixa normal ou acima em grande parte de Minas Gerais e no centro-norte do Espírito Santo. Nas demais áreas, as probabilidades indicam o risco de chuvas abaixo da média.

Capital

Já para a cidade de São Paulo, a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) para este fim de semana indica uma aproximação de uma frente fria no domingo, 22, provocando chuva de moderada a forte até a Segunda.

Neste sábado, 21, a presença mais constante do sol promove a rápida elevação das temperaturas, diz o CGE, que chegam facilmente aos 30°C, com taxas de umidade do ar acima dos 50%. “A combinação do calor e a disponibilidade de umidade na atmosfera proporcionam a formação de pancadas de chuva com até forte intensidade entre a tarde e o início da noite.”

