Bira, músico do programa do Jô Soares, sofre AVC e está internado

Por Estadão - Estadão 16

Advertisement

Advertisement

O Bira, baixista do Sexteto do Jô, sofreu um AVC nesta sexta-feira, 20, e está internado em um hospital na zona leste de São Paulo, de acordo com informações divulgadas pelo seu produtor Beto Campos nas redes sociais.

Segundo o site TV Foco, que divulgou primeiro a notícia, o músico de 85 anos está em estado grave, teve a fala afetada, tem uma infecção no pulmão, e se alimenta através de uma sonda.

A reportagem tentou contato com o Hospital para apurar mais informações mas até agora não houve resposta.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Nas páginas do músico nas redes sociais, o produtor escreveu: “Amigos, em meu nome, da RCS Music e da família, venho pedir orações ao nosso querido Bira que encontra-se hospitalizado em estado delicado. Contamos com vcs nesta corrente de orações e pensamentos positivos. Nosso muito obrigado!”.

Ubirajara Penacho dos Reis ficou famoso por fazer parte da banda que acompanhou o apresentador Jô Soares no Jô Soares Onze e Meia, no SBT, e no Programa do Jô, da TV Globo. Sua risada característica também era uma marca dos programas, que já não são mais exibidos.

Estadao Conteudo

Copyright © 2019 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement