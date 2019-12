Com Apodi, Ponte Preta acerta com quarteto para o Campeonato Paulista

Por Estadão - Estadão 7

A Ponte Preta oficializou nesta quinta-feira o primeiro pacotão de reforços para o Campeonato Paulista. Entre as novidades do plantel estão o zagueiro Wellington Carvalho (ex-CRB), os laterais Apodi (ex-CSA) e Guilherme Lazaroni (ex-Sport) e o atacante Mateus Anderson (ex-Vila Nova).

O quarteto chega ao clube de Campinas em janeiro para passar por exames médicos e clínicos e, se aprovado, firmar vínculo em definitivo.

O nome de maior destaque é o de Apodi. O jogador de 32 anos foi um dos destaques do CSA no último Campeonato Brasileiro.

Sob comando de Argel Fucks, então técnico do time, o atleta atuou com funções mais adiantadas e deixou boa impressão: entre fevereiro e novembro, disputou 42 partidas e marcou cinco gols.

Antes dos quatro jogadores, o clube campineiro havia anunciado as chegadas do zagueiro Alisson, do volante Bruno Reis e do atacante Alisson Safira.

A Ponte Preta estreia no Paulistão diante do Santo André no dia 22 de janeiro, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O clube está no Grupo A, ao lado de Água Santa, Oeste e Santos.

