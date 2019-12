Após ser alvo de operação, Flávio se encontra com Bolsonaro no Alvorada

Por Estadão - Estadão 6

O senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) visitou o pai, o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, no fim da tarde desta quarta-feira, 18. O encontro ocorre após o filho do presidente ter sido alvo de operação do Ministério Público do Rio de Janeiro pelo caso Queiroz, que investiga suposta lavagem de dinheiro e peculato no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Ações de buscas e apreensão foram realizadas em endereços de Fabrício Queiroz e de outros ex-assessores de Flávio enquanto ainda era deputado estadual, além de parentes da ex-mulher do presidente, Ana Cristina Siqueira Valle. Queiroz é acusado pelo MP de receber R$ 2 milhões em depósitos de 13 assessores indicados por Flávio Bolsonaro, no período entre 2003 e 2018.

Flávio veio em carro oficial do Senado para o Palácio da Alvorada por volta de 17h30. O presidente chegou pouco depois, antes de 18h, e desceu pela frente do Palácio. Nesta quarta-feira, o chefe do Executivo não falou com a imprensa em nenhum momento. Ele participou ainda de evento no Palácio do Planalto, de lançamento da campanha publicitária da Agenda Positiva de 2019, mas não discursou.

Emilly Behnke

Estadao Conteudo

